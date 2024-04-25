القيادة المركزية الأمريكية: التصدى لصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينة تابعة للتحالف نجحت في التصدي لصاروخ باليستي مضاد للسفن، تم إطلاقه من "المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق خليج عدن.



ونقلت قناة "الحرة "الفضائية اليوم الخميس، عن القيادة المركزية في بيان، أنه من المرجح أن الصاروخ كان يستهدف السفينة إم.في يورك تاون، وهي سفينة ترفع العلم الأمريكي وتملكها وتديرها شركة أمريكية، وعلى متنها طاقم مكون من 18 أمريكيا وأربعة يونانيين.



وأضافت القيادة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية.

