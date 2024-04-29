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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع الأردن.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إجراء عمليات إنزال للمساعدات في غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية والقوات الجوية الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، أنهما قاما بعمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية على غزة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر حسابها على منصة إكس، إنها قامت مع القوات الجوية الملكية الأردنية بعملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية في شمال غزة في 28 مارس الساعة 1:15 ظهرًا (بتوقيت غزة)، لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين في غزة المتضررين من الصراع الدائر.

ووفقا لبيان القيادة المركزية الأمريكية، فقد تضمنت العملية المشتركة توفير الغذاء الأردني و4 طائرات أمريكية من طراز C-130. 

وأشارت القيادة أن الطائرات الأمريكية من طراز C-130 أسقطت أكثر من 25,000 وجبة جاهزة للأكل، مما يوفر المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في شمال غزة، بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا تسليم أكثر من 13,080 وجبة مكافئة من الإمدادات الغذائية الأردنية. 

ولفتت القيادة المركزية الأمريكية، أنه حتى الآن أسقطت الولايات المتحدة ما يقرب من 1110 أطنان من المساعدات الإنسانية.

وقالت القيادة المركزية، إن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تساهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومات الدول الشريكة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، وتعد عمليات الإنزال الجوي هذه جزءًا من جهد متواصل، ونحن نواصل التخطيط لعمليات التسليم الجوي اللاحقة.

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