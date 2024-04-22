50 ألف وجبة.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إجراء عمليات إسقاط للمساعدات بغزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، أنها أجرت عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة يوم الأحد في الساعة 11:56 صباحًا بتوقيت غزة، لتقديم الإغاثة للمدنيين في القطاع المتضررين من الحرب.

ووفقا لبيان القيادة المركزية الأمريكية، عبر حسابها على منصة إكس، فإن عملية الإسقاط تمت بـ 4 طائرات تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز C-130.

وأشارت القيادة أن الطائرات الأمريكية أسقطت 50,688 وجبة جاهزة للأكل، مما يوفر المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في شمال غزة.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها، إلى أنه حتي الآن قامت الولايات المتحدة بإسقاط ما يقرب من 1001 طن من المساعدات الإنسانية في غزة.

ولفتت القيادة الأمريكية أنه خلال إسقاط المساعدات الإنسانية، سقطت حزمة مساعدات واحدة في البحر.

وشدت القيادة المركزية الأمريكية، أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تساعد في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومات الدول الشريكة للتخفيف من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

وأشارت أن عمليات الإنزال الجوي هذه تعد جزءًا من جهد متواصل، ونحن نواصل التخطيط لعمليات التسليم الجوي اللاحقة.