القيادة المركزية الأمريكية: إسقاط أكثر من 50 ألف وجبة طعام على شمال غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية إلى شمال غزة اليوم الخميس 18 أبريل 2024، الساعة 1:09 ظهرا بتوقيت غزة لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع الدائر، تضمنت أكثر من 50 ألف وجبة طعام.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها إن العملية شملت مشاركة أربع طائرات من طراز C-130 تابعة للقوات الجوية الأمريكية وجنود من الجيش الأمريكي متخصصين في التوصيل الجوي لإمدادات المساعدة الإنسانية الأمريكية.

وأسقطت الطائرات الأمريكية من طراز C-130 ما يقرب من 50600 وجبة طعام أمريكية مكافئة على شمال غزة، وهي منطقة في حاجة ماسة إليها، ما يسمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية وحتى الآن، أسقطت الولايات المتحدة 946 طناً من المساعدات الإنسانية.

وأشارت إلى أنه خلال مهمة اليوم، سقط ما يقرب من 25 حزمة في البحر لا تقوم USCENTCOM بتقييم الأضرار التي لحقت بالمدنيين أو الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في هذا الوقت ولكنها تواصل مراقبة الوضع.

وتساهم عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع الأمريكية في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومات الدول الشريكة للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

وتعد عمليات الإنزال الجوي هذه جزءًا من جهد متواصل، ونحن نواصل التخطيط لعمليات التسليم الجوي اللاحقة.