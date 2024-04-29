فيورنتينا يحقق فوزا كبيرا على ساسولو 5-1 في الدوري الإيطالي

اكتسح فيورنتينا ضيفه ساسولو بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب أرتيميو فرانكي، في إطار الجولة 34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



سجل خماسية فيورنتينا كل من ريكاردو سوتيل في الدقيقة 17 ونيكولاس جونزاليس "هدفين" في الدقيقتين 58 و66 ولوكاس مارتينيز كوارتا في الدقيقة 54 وأنتونين باراك في الدقيقة 62، بينما أحرز كريستيان ثورستفيدت هدف ساسولو الوحيد في الدقيقة 57.



ورفع الفوز رصيد فيورنتينا إلى 50 نقطة في المركز الثامن وبفارق الأهداف عن نابولي صاحب المركز التاسع، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 26 نقطة في المركز قبل الأخير ليقترب من الهبوط للدرجة الثانية رفقة فريق ساليرنيتانا صاحب المركز الأخير الذي أصبح أول الهابطين رسميا إلى الدرجة الثانية.



ونجح إنتر ميلان في التتويج بالدوري الإيطالي للمرة العشرين في تاريخه، بعد فوزه في الجولة الماضية على غريمه ميلان.