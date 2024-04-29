عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيورنتينا يحقق فوزا كبيرا على ساسولو 5-1 في الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي

اكتسح فيورنتينا ضيفه ساسولو بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب أرتيميو فرانكي، في إطار الجولة 34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.


سجل خماسية فيورنتينا كل من ريكاردو سوتيل في الدقيقة 17 ونيكولاس جونزاليس "هدفين" في الدقيقتين 58 و66 ولوكاس مارتينيز كوارتا في الدقيقة 54 وأنتونين باراك في الدقيقة 62، بينما أحرز كريستيان ثورستفيدت هدف ساسولو الوحيد في الدقيقة 57.


ورفع الفوز رصيد فيورنتينا إلى 50 نقطة في المركز الثامن وبفارق الأهداف عن نابولي صاحب المركز التاسع، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 26 نقطة في المركز قبل الأخير ليقترب من الهبوط للدرجة الثانية رفقة فريق ساليرنيتانا صاحب المركز الأخير الذي أصبح أول الهابطين رسميا إلى الدرجة الثانية.


ونجح إنتر ميلان في التتويج بالدوري الإيطالي للمرة العشرين في تاريخه، بعد فوزه في الجولة الماضية على غريمه ميلان.

فورنتينا ساسولو الدوري الايطالي إيطاليا روما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

37500 للطن.. انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وعز يفقد 4500 جنيه

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

يعاقب فورا .. خالد الغندور يفتح النار علي نجم الزمالك

وزير الاتصالات: التعاقد مع 60 شركة لتوفير 65 ألف وظيفة للشباب

موضوعات متعلقة

مفاجأة غير متوقعة.. لماذا يطالب خبير أثري بأداء التحية العسكرية لتحتمس الثالث؟

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

أيمن يونس: مباراة الزمالك ونهضة بركان ليست حرباً بين الفريقين

عودة ترامب.. مجلس الوزراء يرصد عقبات أمام حل القضية الفلسطينية (إنفوجراف)

ترشيحاتنا

رؤساء شركات التوزيع يستعرضون خطط القضاء على سرقة التيار باجتماعات القابضة

دعاء الفرج العاجل مجرب.. كثير من المأثورات والأدعية

عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق

تطبيقات أساسية طال انتظارها تعتزم شركة آبل تحديثها في هواتف آيفون..فما هي؟

الأيام المقدسة في الكنيسة الأرثوذكسية.. ماذا تعرف عن أسبوع آلام المسيح؟

تجدد للزمالك ولا تروح السعودية؟.. محمد عواد: كل شيء وارد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض × أسود.. هدى الإتربي تشعل السوشيال ميديا بفستانها

لوك يكشف نحافتها.. مي عز الدين تصدم متابعيها

وسط الطبيعة.. مي عمر تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

بميزات خارقة حتعوضك عن Apple Watch.. انطلاق ساعات Galaxy Watch7

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ