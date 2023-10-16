مهلة شهرين لاستلام قطع الأراضي بمشروع بيت الوطن

أعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، عن منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة، شاملة أراضي "بيت الوطن"، الساري تخصيصها، أو التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام.

ويأتي ذلك تيسيرًا من الهيئة على المواطنين ومنحهم فرصة لاستلام قطع الأراضي المخصصة لهم بضوابط محددة وشروط تشمل التالي:

1- سريان مهله التنفيذ التي تبدأ من تاريخ جاهزيه الأرض للاستلام.

2- أن تكون قطعه الارض شاغره ولم يتم تخصيصها أو طرحها للغير.

3-التنازل عن أي قضايا مرفوعه علي هيئه المجتمعات العمرانيه أو جهاز المدينه.

4- سداد المبالغ المستحقه علي الارض من تاريخ جاهزيتها للاستلام محمله بالاعباء حتي تاريخ الاستلام.

5- لايترتب علي هذه التسهيلات اي ترحيل للاقساط.

6- لاتسري علي الأراضي الصغيره التي تم إعاده التعامل عليها والسداد بالاسعار الحاليه.

7- لا تسري هذه التيسيرات علي اراضي " ابني بيتك".

8- الا يكون قد تم استرداد المبالغ المسدده لحساب قطعه الارض.