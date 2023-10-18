‏''ليس كل ما يُعرف يقال'' شوبير يوجه رسالة لمهاجمي محمد صلاح

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة لمنتقدي اللاعب المصري محمد صلاح، بعد موقفه مع فلسطين.

وقال: ‏''ليس كل ما يُعرف يقال بيعمل حاجات كتيرة جداً الوسط الرياضي يعلمها اهدوا شوية على صلاح".

‏هجوم حاد ضد محمد صلاح

تعرض محمد صلاح كابتن منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، لانتقاد وهجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب عدم دعمه لفلسطين في ظل الأحداث الجارية في قطاع غزة الذي دمر بسبب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونتيجة صمت محمد صلاح وعدم رده على هذه الحملة، قام الكثير بإلغاء متابعته عبر منصتي فيسبوك وإنستجرام، ليفقد أكثر من مليون متابع، كما طالبوا باقي المتابعين بإلغاء متابعة محمد صلاح بسبب عدم الإعلان عن موقفه.

الهلال الأحمر تبرئ فخر العرب

أعلنت جمعية الهلال الأحمر في مصر، عن تبرع لاعب منتخب مصر الدولي ونادي ليفربول الإنجليزي بمبلغ مالي كبير لصالح ضحايا قطاع غزة.