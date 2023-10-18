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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تضامنا مع فلسطين.. العرض الخاص لفيلم وداعا جوليا بدون ريد كاربت

وداعا جوليا
وداعا جوليا

قرر القائمون على الفيلم السودانى "وداعا جوليا" للمخرج محمد كردفانى إقامة العرض الخاص للفيلم يوم 23 أكتوبر الجاري، بحضور صناعه لكن بدون احتفال أو ريد كاربت، تضامنا مع الأحداث الفلسطينية.

ويحتفل أبطال وصناع فيلم “وداعا جوليا”، بطرح العمل في السينما من خلال عرض خاص يقام الإثنين المقبل في إحدى دور العرض الشهيرة في الزمالك.

تدور أحداث فيلم وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

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وداعا جوليا، هو أول فيلم سوداني يشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي حيث نافس في قسم نظرة ما، ونجح في اقتناص إشادات النقاد والجمهور.

ويشارك في بطولة الفيلم الممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وتصوير بيير دي فيلييه الفائز بجائزة أفضل تصوير سينمائي في جوائز الفيلم الأوروبي عن الفيلم القصير Mthunzi، ومونتاج هبة عثمان الحاصلة على جائزة أفضل مونتاج من جمعية الفيلم المصري عن فيلم خارج الخدمة.

وأعلنت اللجنة الوطنية السودانية عن اختيار الفيلم الروائي وداعًا جوليا للمخرج محمد كردفاني والمنتج الشهير أمجد أبو العلاء لتمثيل السودان رسميًا في جوائز الأوسكار فئة أفضل فيلم دولي لعام 2023، ووقع الاختيار على الفيلم بالإجماع من جميع أفراد اللجنة.

ومن المنتظر أن يخطو الفيلم أولى خطواته عربيًا حيث ينافس في مهرجان الجونة السينمائي في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وجائزة سينما من أجل الإنسانية بحضور المخرج والمؤلف محمد كردفاني والأبطال إيمان يوسف وسيران رياك ونزار جمعة إلى جانب فردين من فريق إنتاج الفيلم.

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