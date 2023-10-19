وفاة بشير عبد الصمد نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق

توفي بشير عبد الصمد، نجم فريق الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى نادي الإسماعيلي لاعبه السابق عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”، إذ كتب: “مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن ينعى بخالص الحزن والأسى وفاة بشير عبد الصمد نجم الفريق الأسبق والذى وافته المنية منذ ساعات قليلة بعد صراع طويل مع المرض، داعين المولى عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما كتب حساب اتحاد الكرة على موقع “فيس بوك”: “ينعي مجلس ادارة اتحاد الكرة والمدير التنفيذي وجميع العاملين، الكابتن بشير عبد الصمد نجم المنتخب الوطني والإسماعيلي الأسبق الذي وافته المنية اليوم، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا اليه راجعون”.