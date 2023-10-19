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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هذا هو التطوّر المُرجّح | تصريح صادم من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق

صدى البلد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك إن من المرجح أن تشن إسرائيل هجوما بريا دمويا على قطاع غزة في الأيام المقبلة.

في مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز، حذر باراك من أن قوات الإحتلال الإسرائيلية سوف تحتاج إلى نشر عشرات الآلاف من الجنود على الأرض من أجل القضاء على كل منصة إطلاق، وكل صاروخ، وكل سلاح، وكل موقع تدريب. 

ووفقا لما نشرته الجارديان البريطانية، قال رئيس وزراء إسرائيل السابق: لا أحب أن أستخدم كلمة "لا مفر منه"، لكن هذا هو التطور الأكثر ترجيحاً، وهو أنه خلال أيام قليلة ستدخل قوة أكبر بكثير إلى قطاع غزة.

اعترف إيهود باراك، بمدى صعوبة الغزو البري بالنسبة للقوات الإسرائيلية. وقال كنا نود أن يكون التوغل في مروج أوكسفوردشاير. لكنها ليست كذلك؛ إنها غزة. إنها منطقة مبنية ويوجد بها مقاتلون، وسوف يقاتلون. لا أريد أن أجعل الأمر مثاليًا أو أقول إنه سيكون نزهة سهلة. ولكن بالقوة الكافية والحماس الكافي، سننتصر.

كان باراك وزيراً للدفاع الإسرائيلي خلال أكبر توغل بري في قطاع غزة في عام 2009، بعد أن خدم كقائد للقوات الخاصة، والقائد الأعلى لقوات الدفاع الإسرائيلية، ثم رئيساً للوزراء مرة واحدة ووزيراً للدفاع مرتين.

 

قال إن أي عملية برية يجب أن تتبع القانون الدولي، لكن "لا يمكنك تجاهل حقيقة أن هناك بالفعل العديد من المواطنين قتلوا، وربما سيكون هناك المزيد. 

 

وبحسب الجارديان البريطانية، من الجانب الأخر، كان الناس في غزة يفحصون أنقاض المباني التي دمرت بالأرض بأيديهم العارية في خان يونس، مع مرور القتال بيومه الثاني عشر.

 

في خان يونس، جنوب قطاع غزة، تعرض مخيم للاجئين لقصف جوي إسرائيلي على ما يبدو، مما أدى إلى تدمير العديد من المنازل المؤقتة. وأظهرت لقطات مصورة أحياء في أجزاء أخرى من المدينة سويت بالأرض.

إيهود باراك إسرائيل هجوما بريا دمويا غزة

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