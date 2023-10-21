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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية تستنجد بالعالم لإنقاذ مستشفى القدس من كارثة| تفاصيل

الأطفال ضحايا حرب
الأطفال ضحايا حرب الإبادة

طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الصحي وحقوق الإنسان، بالتدخل وحماية مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر، وفق ما ذكرت بي بي سي.

ناشدت الوزيرة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف إسرائيل عن قصف المستشفى الذي يهدد بقصفه.

وقالت إن على المجتمع الدولي التدخل قبل فوات الأوان، حتى لا تتكرر مجزرة مستشفى المعمداني مرة أخرى.

وتلقت جمعية الهلال الأحمر تهديدا من الجيش الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس، وطالبت بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكانا آمنا.

 

وزيرة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي جمعية الهلال الأحمر مستشفى القدس

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