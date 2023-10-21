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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من جنح المعادي بشأن سائق وجامع خردة قتلا أخر

محكمة
محكمة

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، قرارًا بتجديد حبس سائق وعامل خردة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل عامل رخام لسرقة سيارته.
ورد بلاغ  من سائق بغياب شقيقه عامل رخام مقيم بمحافظة أسيوط، حال تواجده بمنطقة شق الثعبان بدائرة القسم، وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة سائق وعامل خردة.
تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الاستيلاء على سيارة المجنى عليه والتصرف فيها بالبيع، حيث قاما باستدراجه بدعوى توصيلهما بالسيارة ملكه وحال سيرهم بإحدى المدقات الجبلية قاما بإنزاله من السيارة والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما حتى تأكد من وفاته، عقب ذلك قاما بوضع بعض الحجارة عليه واستوليا على السيارة ملكه ولاذا بالفرار.

وتم بإرشادهما العثور على جثة المجنى عليه بمكان إخفائها بمنطقه صحراوية وضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية، وتم ضبط سلاح نارى فرد خرطوش وسلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وبعرضهما على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.

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