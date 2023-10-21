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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطير .. إعصار نورما يقترب من شبه جزيرة باجا بالمكسيك

اعصار باجا كاليفورنيا
اعصار باجا كاليفورنيا

ضعفت قوة الإعصار نورما إلى عاصفة من الفئة الثانية يوم السبت مع اقترابه من جنوب شبه جزيرة باجا كاليفورنيا بالمكسيك حيث من المتوقع أن يصل إلى اليابسة في وقت لاحق اليوم حاملا معه 'عاصفة خطيرة'.

يقع مركز نورما على بعد حوالي 45 كيلومترًا (28 ميلًا) من الغرب إلى الجنوب الغربي من الوجهة السياحية الشهيرة كابو سان لوكاس، ويتحرك شمالًا بسرعة 13 كيلومترًا في الساعة، ويحمل أقصى رياح مستدامة تبلغ سرعتها 155 كيلومترًا في الساعة، حسبما ذكرت الولايات المتحدة. وقال المركز الوطني للأعاصير (NHC) في تقريره الأخير.

ودعت السلطات المكسيكية سكان ولاية باجا كاليفورنيا سور إلى أخذ الحيطة والحذر والبقاء في منازلهم، فيما تم نصب مراكز إيواء.

وقال المركز الوطني للأعاصير: 'من المتوقع أن يظل نورما إعصارا أثناء تحركه فوق الجزء الجنوبي من ولاية باجا كاليفورنيا سور'، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يضعف الإعصار بشكل أكبر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأبقت السلطات المحلية على 'منطقة وقائية' بين مدينتي تودوس سانتوس ولوس باريليس في ولاية باجا كاليفورنيا سور.

كما دعوا السائحين والملاحة البحرية إلى اتخاذ الاحتياطات القصوى.

وأشار تقرير حكومي للأرصاد الجوية يوم السبت إلى أن 'هطول الأمطار قد يصاحبه صدمات كهربائية ويؤدي إلى انهيارات أرضية وزيادة منسوب الأنهار والجداول والفيضانات والفيضانات'.

وصلت نورما إلى الفئة الرابعة في وقت سابق من الأسبوع عندما تسلقت فوق المحيط الهادئ المكسيكي.

الإعصار نورما البح السلطات المكسيكية المركز الوطني للأعاصير الملاحة البحرية الولايات المتحدة باجا كاليفورنيا

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