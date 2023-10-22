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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مديرية العمل بالقاهرة تنظم ندوة تثقيفية حول قانون الطفل وحقوق المرأة

ندوة تثقيفية حول
ندوة تثقيفية حول أحكام قانوني العمل والطفل

قال مدير مديرية العمل بالقاهرة أحمد عزاز، إنه تم تنظيم ندوة تثقيفية حول أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وقانون الطفل والقرار 215 لسنة 2021 وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

وأضاف عزاز - في تقرير قدمه لوزارة العمل اليوم "الأحد"، أنه تم ذلك من خلال مكتب عمل الزيتون بالتعاون مع إدارة الرعاية وإدارة رعاية الطفل، منوهًا بأنه تم تنظيم الندوة بشركة جيزة للغزل والنسيج بمشاركة 20 عاملًا، وذلك ضمن الندوات التي تنفذها المديرية للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت.


وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون والحقوق والواجبات التي كفلها لكافة العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لتحقيق مزيد من التنمية والمكاسب للطرفين. 

وتابع أن الندوة تناولت التعريف بنصوص قانون العمل 12 لسنة 2003، وحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، ونصوص مواد قانون الطفل بقانون العمل وكذلك القرار 215 لسنة 2021.

كما تناولت الندوة التعريف بالسن المناسب لعمل الأطفال والمهن المحظور العمل بها حتى لا تعرض حياة الأطفال للخطر، كما ناقشت حقوق المرأة العاملة والمساواة بين الجنسين؛ حرصًا على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها.

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