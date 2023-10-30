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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التكيف المناخي في دلتا نهر النيل

صدى البلد

على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بمارى ماتيو مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ، وقد تم خلال اللقاء مناقشة موقف التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى .

وأشار الدكتور سويلم للتعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والذى يتم من خلاله تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار ، مشيرا لرغبة الوزارة فى تعزيز هذا التعاون .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية مبادرة AWARe التى اطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، والتى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية في أفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" ، متوجها بالدعوة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لدعم المبادرة ، مشيراً لتزايد إقبال الدول على الانضمام للمبادرة والمشاركة فى مسارات المبادرة المختلفة والتى تتضمن (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على إستخدام المياه العذبة وتدهورها - إحتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لإستخدام المياه وإستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي - وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها) .

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IMG-20231030-WA0118
IMG-20231030-WA0119
IMG-20231030-WA0119

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