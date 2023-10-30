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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة باجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان

دقيقة حداد على أرواح
دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة فى لجنة حقوق إنسان البرلمان

شهدت  لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، الوقوف دقيقة حدادا على أرواح أهالي غزة بحضور مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان  لتجهيز ملف متكامل عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل واستهداف النساء والأطفال، لفضح الكيان الصهيوني أمام العالم بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة بدعوة من رئيس اللجنة

شارك في الاجتماع، كل من المجلس القومى لحقوق الإنسان، والتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، ومنظمات المجتمع المدني، المنظمة العربية لحقوق الانسان، التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، المؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

و كانت اللجنة البرلمانية،وجهت الدعوة لعدد من المؤسسات ومنها  القيادات المصرية للتنمية، مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، المجموعة المتحدة للقانون.

وأكد طارق رضوان أن اللجنة ستقوم بتوثيق وتجهيز ملفات مذكرات للعرض على المؤسسات التشريعية المتبنية وجهة نظر الكيان الصهيوني وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية، لتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك بحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشان مصر في التقارير الدولية.

لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان دقيقة حداد غزة شهداء غزة

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