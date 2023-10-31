طريقة مضمونة لعمل المايونيز .. تعرفي عليها

المايونيز من أشهر الصلصات العالمية المنتشرة في كل مكان، وأصبح من المقبلات الأساسية في طعامنا وعلى موائدنا، وتقدم مع الأكلات المشوية والمقلية، كما توضع في السندوتشات الجاهزة مثل الفاهيتا والشاورما وأيضًا والبرجر، نظرًا لإحتوائها على نكهة وبهارات خاصة ومختلفة عن أي مقبلات أخرى، ومحببة لدي الكبار والصغار.

نقدم طريقة عمل المايونيز بدل شرائه بكل سهولة في المنزل وبتكلفة أقل وصحية أكثر.

طريقة تحضير المايونيز فى البيت سهلة ولذيذة

المكوّنات:

ملعقة كبيرة نشا

كوب ماء

2 بيضة

2 ملعقة كبيرة خل ابيض

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

كوب زيت نباتي



طريقة عمل المايونيز فى البيت سهلة ولذيذة



يتم وضع الماء والنشا على النار مع التقليب المستمر حتى يصبح غليظ القوام ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تمام ثم نضع عليه البيض والخل والسكر والملح والزيت

ونقوم بخفقة فى الخلاط حتى يمتزج الخليط تماما ويتم وضع فى برطمان أو زجاجة فارغة ويتم حفظة بالثلاجة .