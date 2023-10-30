عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بكوبين قشطة .. طريقة عمل الزبدة بأقل تكلفة

صدى البلد

إذا كنتي تحاولين توفير ميزانية المنزل يمكنك أن تقدمي طريقة عمل الزبدة بطريقة سهلة وغير مكلفة.

المقادير:
كمية من جمادة حليب (القشطة البلدي) 
قليل من الملح

الطريقة:
- نضع جمادة الحليب في وعاء عميق
ونضع عليها بعض الملح
- نخفقها بمضرب كهربائي حتي تصير كالكريمة (وهذه علامة إننا نسير في الطريق السليم) 
نستمر في الخفق حتي تبدأ الزبدة في الإنفصال تاركة سائل مثل الحليب
- نغسل أيدينا جيدا ونبدأ بجمع الزبدة باليد كتلة واحدة ونقوم بالضغط عليها لتصفيتها من الماء تماما
- تغلف بالبلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة نص ساعة ثم نضعها في الفريزر لحين الإستخدام 
- لعمل السمن نقوم بتسييح قطعة الزبدة العملناها علي النار في وعاء علي النار.

القشطة البلدي جمادة حليب طريقة عمل الزبدة القشطة الزبدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا| الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال

700 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الارتفاع الجنوني.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العلبة هتبقى بكام بعد الزيادة الجديدة؟|مفاجأة في أسعار السجائر بعد قرار مجلس النواب

سعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي العاجل

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

العربية اتهشمت .. تعرض مصطفى كامل لحادث سير | شاهد

ألفاظ خارجة وغضب كولر وأزمة ركلة الجزاء| مباراة الأهلي وصنداونز “صدمة كروية"

إعلامي يكشف قرارا عاجلا من الزمالك مع محمد عواد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

100 مليار دولار صادرات.. كيف تستغل الدولة مقاطعة المنتجات الأجنبية لدعم المحلية؟

الصحة الفلسطينية: 8306 شهداء حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

أحمد موسي ينتقد شراء مصر ورق بـ650 مليون دولار ولديها 3 مصانع

موعد حفل الكرة الذهبية والقناة المفتوحة الناقلة

باحث صيني: يمكننا تطوير الاقتصاد الفلسطيني ليتجاوز إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوبين قشطة .. طريقة عمل الزبدة بأقل تكلفة

ماذا يحدث للبشرة عند وضع الكركم على وجهك.. مفاجأة

"سأموت وحيدًا".. ماثيو بيري حياة مأساوية بين النجومية والإدمان

بليزر وهوت شورت.. إطلالة نانسي عجرم بحفل افتتاح موسم الرياض

فيديو

فتح عليهم الغاز.. صيدلي ينهي حياة زوجته وبناته.. وأسرته تدفع دية لأهل الضحـ..ية

لن يكسب حربه على غـ..زة.. صحيفة أمريكية تعترف بفشل جيش الاحتـ.لال

غيروا مسارها.. متظاهرون احتجوا على هبوط طائرة قادمة من إسرائيل بمطار داغستان الروسية

طفلة فلسطينية تبحث عن والدتها لتغسل لها ملابسها الملطخة بال.دما.ء.. فيديو مؤثر!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ