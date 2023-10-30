بكوبين قشطة .. طريقة عمل الزبدة بأقل تكلفة

إذا كنتي تحاولين توفير ميزانية المنزل يمكنك أن تقدمي طريقة عمل الزبدة بطريقة سهلة وغير مكلفة.
المقادير:
كمية من جمادة حليب (القشطة البلدي)
قليل من الملح
الطريقة:
- نضع جمادة الحليب في وعاء عميق
ونضع عليها بعض الملح
- نخفقها بمضرب كهربائي حتي تصير كالكريمة (وهذه علامة إننا نسير في الطريق السليم)
نستمر في الخفق حتي تبدأ الزبدة في الإنفصال تاركة سائل مثل الحليب
- نغسل أيدينا جيدا ونبدأ بجمع الزبدة باليد كتلة واحدة ونقوم بالضغط عليها لتصفيتها من الماء تماما
- تغلف بالبلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة نص ساعة ثم نضعها في الفريزر لحين الإستخدام
- لعمل السمن نقوم بتسييح قطعة الزبدة العملناها علي النار في وعاء علي النار.