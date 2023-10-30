بكوبين قشطة .. طريقة عمل الزبدة بأقل تكلفة

إذا كنتي تحاولين توفير ميزانية المنزل يمكنك أن تقدمي طريقة عمل الزبدة بطريقة سهلة وغير مكلفة.

المقادير:

كمية من جمادة حليب (القشطة البلدي)

قليل من الملح

الطريقة:

- نضع جمادة الحليب في وعاء عميق

ونضع عليها بعض الملح

- نخفقها بمضرب كهربائي حتي تصير كالكريمة (وهذه علامة إننا نسير في الطريق السليم)

نستمر في الخفق حتي تبدأ الزبدة في الإنفصال تاركة سائل مثل الحليب

- نغسل أيدينا جيدا ونبدأ بجمع الزبدة باليد كتلة واحدة ونقوم بالضغط عليها لتصفيتها من الماء تماما

- تغلف بالبلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة نص ساعة ثم نضعها في الفريزر لحين الإستخدام

- لعمل السمن نقوم بتسييح قطعة الزبدة العملناها علي النار في وعاء علي النار.