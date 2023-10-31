محمد الغزاوي عضو الأهلي: جمهورنا سلاحنا القوي أمام صن داونز..وثقتنا باللاعبين بلا حدود

أكد محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ثقته الكاملة في قدرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في تخطي صن داونز خلال مواجهة الفريقين غدا بإياب نصف نهائي الدوري الإفريقي .

وقال الغزاوي في تصريحات لـ برنامج " في المساء مع قصواء " بقناة سي بي سي ، لدينا ثقة كاملة في قدرات لاعبي الأهلي في تخطي الفريق الجنوب إفريقي غدا رغم صعوبة المباراة .

وأضاف : " الجميع داخل الفريق جاهز ، ونثق في ظهور الفريق بأفضل شكل ممكن في ظل وجود مجموعة من أميز اللاعبين " .

وتابع : " ننتظر امتلاء استاد القاهرة غدا بتواجد كامل العدد لجماهير الأهلي والتي تلعب دورا كبيرا في انتصارات الفريق وحصده للبطولات " .

وأكمل : " الكابتن الخطيب حضر مران الفريق الأخير قبل مواجهة صن داونز والجميع على قلب رجل واحد واللاعبون عازمون على إسعاد جماهير الأهلي " .

وكان الأهلي خسر أمام صن داونز بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين الأحد الماضي بجنوب إفريقيا .