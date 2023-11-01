عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

4 توجيهات من «وكيل تعليم سيناء» استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية

الاستعداد لامتحانات
الاستعداد لامتحانات الشهادة الاعدادية بسيناء

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محافظة شمال سيناء، اجتماعا؛ لمناقشة  آلية الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية، تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الاجتماع الذي عقد بمديري ووكلاء ووزراء المديريات على مستوى الجمهورية.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم، لحرصه على تقديم العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب على أكمل وجه، وأن يأخذ كل طالب حقه في الامتحانات.

التعليم الأساسي

وأعطى التعليمات، بالعمل والاستعداد لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) من حيث الآتي:

- سرية الامتحانات وعدم تسريب الأسئلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

- عقد ورشة عمل لاتخاذ الطريقة المثلى لتأمين أسئلة الامتحانات.

- الاتفاق على نظام الورقة الامتحانية بطريقة البوكليت، أو طريقة الورقة الامتحانية.

- العمل على سرعة الانتهاء من أعمال الامتحانات كافة.

txt

35 لقاء بمدارس شمال سيناء للبرنامج التثقيفي المشترك بين التعليم والأوقاف

سيناء امتحانات الشهادة الاعدادية التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي.. إلى أين وصل سعر الأخضر؟

المواعيد اتغيرت رسميًا|الجدول الجديد لتخفيف الأحمال في كل المحافظات ومدة انقطاع الكهرباء

200 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

غضب داخل «كاف» بسبب أخطاء الحكام| الاتحاد الأفريقي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وصن داونز

مصر تجدد الخط الأحمر المرسوم في 1968.. سر زيارة رئيس الحكومة إلى سيناء

من الكتيبة 101| قائد الجيش الثاني الميداني: جاهزون لتنفيذ أي مهمة لحماية الأمن القومي في الاتجاه الشرقي

تل أبيب من الداخل|فرار وذُعر ووفيات وصواريخ لا تهدأ ومنازل تنهار.. فيديو

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن تجديد عقدي فتوح وصبحي

ترشيحاتنا

بعد بوليفيا.. كولومبيا تدرس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

عاجل.. مرور شاحنات وسيارات إسعاف من مصر لقطاع غزة لنقل المصابين

5 قنوات مجانية تنقل إياب الأهلي وصنداونز وهذا موعد المباراة

وزير الدفاع الإسرائيلي يعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية ومؤلمة في غزة

إذا أردت ألا ترى الفقر أبدا.. الشعراوي: علم أولادك هذه السورة

آية من 4 كلمات لرد الظلم على الظالم في نفس اليوم.. رددها وسترى عجائب الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|عادات تزيد من خطر الإصابة بـ الكبد الدهني.. زوجة الحضري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

تل أبيب من الداخل|فرار وذُعر ووفيات وصواريخ لا تهدأ ومنازل تنهار.. فيديو

بملابس ملفتة.. ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة

قبل عرضه..شاهد تكشف عن 10 صور جديدة من كواليس مسلسل "بطن الحوت"

فيديو

نبوءة العقد الثامن ومستقبل الكيان.. هل تتحقق المخاوف الصهيونية؟ «فيديو جراف»

محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا حدث؟|فيديوجراف

قصف مستشفى جديد.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية في غزة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ