4 توجيهات من «وكيل تعليم سيناء» استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محافظة شمال سيناء، اجتماعا؛ لمناقشة آلية الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية، تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الاجتماع الذي عقد بمديري ووكلاء ووزراء المديريات على مستوى الجمهورية.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم، لحرصه على تقديم العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب على أكمل وجه، وأن يأخذ كل طالب حقه في الامتحانات.

التعليم الأساسي

وأعطى التعليمات، بالعمل والاستعداد لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) من حيث الآتي:

- سرية الامتحانات وعدم تسريب الأسئلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

- عقد ورشة عمل لاتخاذ الطريقة المثلى لتأمين أسئلة الامتحانات.

- الاتفاق على نظام الورقة الامتحانية بطريقة البوكليت، أو طريقة الورقة الامتحانية.

- العمل على سرعة الانتهاء من أعمال الامتحانات كافة.