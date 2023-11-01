فرج عامر: دعم أمريكا للاحتلال ضد غزة للتغطية على فشلها في جميع النزاعات

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على استمرار الحرب على غزة، ومعاناة أهلها بسبب القصف المتواصل من الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”.: "كل ما يحدث على أرض غزة، هو بلطجة أمريكية متكررة، بتفكرنا بعصر الفتوات في ثلاثينيات القرن الماضي، وبتغطي الفشل الأمريكي في جميع النزاعات العالمية، ولم تجد غير الشرق الأوسط، وبالذات غزة؛ لتستعرض قوتها وبطشها وإجرامها من خلال ذيلها المسموم، إسرائيل“.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه قصف 11 ألف هدف في غزة منذ بدء الحرب.

كما كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيانه، ارتفاع حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر إلى 326.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أنه يجري الإعداد للسماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات لقطاع غزة اليوم الأربعاء.