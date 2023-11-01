موجز السوشيال| كاف يزف خبرا سارا لجمهور الأهلي.. مصطفى بكري يكشف مخططا صهيونيا لقصف مستشفى الشفاء

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، ترشيحات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لأفضل مدير فني ونادٍ في إفريقيا.

وشارك أحمد حسن قائمة المرشحين، وكتب، عبر حسابه على “فيس بوك”: “مارسيل كولر مدرب الأهلي مرشح لجائزة الأفضل في قارة إفريقيا”.

شارك الإعلامي عمرو أديب، منشوراً عبر حسابه الشخصي على تويتر.

‏وكتب الإعلامي عمرو أديب : “من زمن لم نستخدم كلمة الإرادة فليخططوا كما يشاءون ويقولوا فى مؤتمراتهم الصحفية كل تصوراتهم المريضة لحل الورطة الغزاوية، وبصراحة أصبحت أتعجب من الباحثين عن تأكيدات لموضوع التهجير وكأنه أمر واقع، وكل ما علينا هو مراقبته أثناء حدوثه ، لن يفعل أحد شيء أنت لا تريده وخاصة أنه لم يعد سرا ، لو الإرادة موجودة كل ما يقال لا معنى له وكلما زادوها فقدت معناها”.

كشف الإعلامي مصطفى بكري، مخطط الاحتلال الاسرائيلي في قصف مستشفى الشفاء.

وكتب عبر تويتر: “‏خمسون حاخاما إسرائيليا يوقعون علي فتوي دينيه تطالب النتن ياهو بقصف مستشفي الشفاء . هكذا توظيف رجال الدين لخدمة مخطط إسرائيل بالقتل والإباده . لن أطالب العالم بالتدخل لوقف هذه الجريمة الجديده ، لأن أحدًا لن يسمع ولن يتكلم ، ولا نملك إلا أن نقول : حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الصامتين والمتواطئين”.