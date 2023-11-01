قبل لقاء صن داونز.. كاف يزف خبرا سارا لجمهور الأهلي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، ترشيحات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لأفضل مدير فني ونادٍ في إفريقيا.

وشارك أحمد حسن قائمة المرشحين، وكتب، عبر حسابه على “فيس بوك”: “مارسيل كولر مدرب الأهلي مرشح لجائزة الأفضل في قارة إفريقيا”.

ويستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة نظيره فريق داونز الجنوب إفريقي فى لقاء الإياب ضمن منافسات نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

ويحتاج النادي الأهلي الى الفوز على نظيره فريق صن داونز الجنوب افريقي بفارق هدفين من أجل التأهل الى المباراة النهائية فى النسخة الأولى لبطولة الدوري الإفريقي .

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره صن داونز الجنوب افريقي فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد القاهرة.

وحصلت إدارة النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف متفرج لمباراة الإياب أمام صنداونز الجنوب افريقي في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.