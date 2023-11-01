تشكيل مباراة الترجي والوداد بإياب نصف نهائي الدوري الأفريقي

أعلن عادل رمزي المدير الفني للوداد المغربي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الترجي التونسي، اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.



وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الوداد على الترجي بهدف دون رد، الأحد الماضي.

وجاء تشكيل الوداد كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

الدفاع: أيوب عملود - يحيى عطية الله - أيمن أبو الفتح - جمال حركاس

الوسط: يحيى جبران - زكريا دراوي - عبد الله حيمود

الهجوم: هشام بوسفيان - الشرقي البحري - منتصر الهتيمي

فيما جاء تشكيل الترجي كالآتي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: ياسين مرياح - محمد أمين توجاي - محمد بن علي - محمد أمين بن حميدة

الوسط: حسام تقا - غيث الوهابي - يان ساسي

الهجوم: رودريجو رودريجيز - حسام الدين غشة - أسامة بوقرة

