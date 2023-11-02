أثر الأنشطة الاتصالية للخارجية الكويتية في تحسين الصورة..رسالة دكتوراه لباحث كويتي بالمنصورة

حصل الباحث الكويتي خالد حامد التركيت على مرتبة الشرف الاولى بكلية الآداب جامعة المنصورة ، عن موضوع “أثر الأنشطة الاتصالية للخارجية الكويتية في تحسين الصورة الذهنية عند الجالية الكويتية في مصر أثناء الأزمات ” حيث بدأ الباحث عرض مقدمته المقرر عرضها كما يحدث في بروتوكولات الجامعات بمقدمة عن الأحداث الأخيرة الذي شهدها قطاع غزة وموجات العنف المتصاعدة تجاهه ، متأثراً بتلك الاحداث المشينة .

وأكد الباحث في كلمته على أهمية العلم وانه من أشد الأسلحة التي يواجه بها العدو.

وتشكلت لجنة المناقشة من الدكتورة عايدة السخاوي أستاذ الإعلام جامعه المنصورة ، والدكتور محمد حسني محروس، أستاذ العلاقات العامة المساعد ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان جامعه الأزهر ، والدكتور مجدي الداغر، أستاذ تكنولوجيا الاتصال المساعد بجامعة المنصورة .

