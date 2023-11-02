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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أثر الأنشطة الاتصالية للخارجية الكويتية في تحسين الصورة..رسالة دكتوراه لباحث كويتي بالمنصورة

رسالة دكتوراه
رسالة دكتوراه

حصل الباحث الكويتي خالد حامد  التركيت على مرتبة الشرف الاولى بكلية الآداب جامعة المنصورة ، عن موضوع “أثر الأنشطة الاتصالية للخارجية الكويتية في تحسين الصورة الذهنية عند الجالية الكويتية في مصر أثناء الأزمات ” حيث بدأ الباحث عرض مقدمته المقرر عرضها كما يحدث في بروتوكولات الجامعات بمقدمة عن الأحداث الأخيرة الذي شهدها قطاع غزة وموجات العنف المتصاعدة تجاهه ، متأثراً بتلك الاحداث المشينة .

وأكد الباحث في كلمته على أهمية العلم وانه من أشد الأسلحة التي يواجه بها العدو.

وتشكلت لجنة المناقشة من  الدكتورة عايدة السخاوي أستاذ الإعلام جامعه المنصورة ، والدكتور محمد حسني محروس، أستاذ العلاقات العامة المساعد ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان جامعه الأزهر ، والدكتور مجدي الداغر، أستاذ تكنولوجيا الاتصال المساعد بجامعة المنصورة .
 

تحسين الصورة الذهنية قسم العلاقات العامة كلية اداب المنصوره خارجية الكويت جامعة المنصورة جامعة المنصورة

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