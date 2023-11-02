تعرف على تقييم لجان منظمة الصحة العالمية WHO لوحدات طب الأسرة بدمياط

اعلنت مديريه الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، عم أنه تم خلال شهر أكتوبر الجاري تقييم لجان منظمة الصحة العالمية (WHO) لعدد من الوحدات الطبيه على مستوى المحافظة.

وجاء في بيان صادر عن المديريه أنه تم تقيم وحدة طب أسرة الغنيمية التابعة للإدارة الصحية بفارسكور طبقا لمؤشرات جودة الخدمات الصحية وذلك في إطار تقييم الوحدات المدرجة بالمرحلة الرابعة من مشروع تطوير منشآت الرعاية الصحية الممول من البنك الدولي

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كما أشار البيان إلى أنه تم تقيم وحدة طب أسرة كفر شحاتة التابعة للإدارة الصحية بكفر سعد وذلك في إطار التقييم الدوري للجان المنظمة لآلية معالجة الشكاوى والمقترحات بمنشآت الرعاية الصحية الأولية وجودة الخدمات الصحية المقدمة طبقا لمعايير الجودة وتقييم رضا المنتفعين عن مستوى الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة بالوحدات

وقد اجتازت الوحدات التقييم بنجاح.



