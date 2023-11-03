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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابنة إبراهيم الرفاعي: والدي رفض طلب السادات وأصر على القتال بحرب أكتوبر

صدى البلد

قالت ليلى الرفاعي ابنة البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي، إن والدها كان أول من يدخل في العمليات العسكرية التي كانت تنفذها المجموعة 39 قتال وكان آخر من يغادر مكان العملية، موضحةً: "الرئيس السادات عندما زار المجموعة انبهر بها، وكان طارق عبدالناصر شقيق الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان ضابطا عند والدي في المجموعة".

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وأضافت "الرفاعي"، في حوارها مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الرئيس السادات قال لوالدي أنت حصلت على كل النياشين الممكنة، يمكن أن ترتاح الآن من القتال لتكون الملحق العسكري لمصر في إنجلترا وكان ذلك في عام 1971".

 

وتابعت: "والدي قال للرئيس الراحل السادات، شكرا يا أفندم عندما يخرج اليهود من مصر سأفكر في العمل على مكتب، أي أنه رفض أن يكون ملحقا عسكريا لمصر في بريطانيا حتى يستمر في الحرب والقتال، فقد كان يصر على أن يخرج الإسرائيليون من سيناء وهو على قيد الحياة".

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