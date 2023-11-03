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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسن نصر الله: المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي كاملة الشرعية

حسن نصر الله
حسن نصر الله

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن معركة القتال مع الصهاينة والغزاة المحتلين لفلسطين لا غبار عليها على المستوى الإنساني والأخلاقي والشرعي، لذلك هي من أعظم وأوضح وأبين مصاديق القتال في سبيل الله.

وأضاف نصر الله في كلمته التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي كاملة الشرعية، والعالم سمع كلمات الشعب الفلسطيني التي تعبر عن الصمود والثبات واليقين والتسليم والرضا بمشيئة الله واختياره للشهداء".

وتابع: "هذه هي قوتنا الحقيقية قبل السلاح، قوتنا الحقيقية في هذا الإيمان والبصيرة والوعي والالتزام العميق بالقضية والاستعداد العظيم للتضحية والصبر الذي لا حدود له".
 

حسن نصر الله

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