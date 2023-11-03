عاجل.. حزب الله يعلن موعد دخوله المعركة لمناصرة غزة

أكد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن البعض يتوقع إعلاني دخول المعركة، ولكني بالفعل داخل المعركة منذ 8 أكتوبر الماضي.



وأضاف الأمين العام لحزب الله اللبناني، خلال كلمته على قناة القاهرة الإخبارية، أن المقاومة الإسلامية بدأت عملياتها من اليوم الثاني من طوفان الأقصى.



وأوضح نصر الله أنه تم تنفيذ عمليات، مع كامل الحدود الفلسطينية بغزة، وأن ما يجري على الجبهة مهم جدًا.

نصر الله : ما يجري على الحدود كبير ومؤثر



وأشار نصر الله إلي أن ما يجري على الحدود كبير ومؤثر، وأنه لم يتم الاكتفاء به، وسيكون هناك أكثر.

