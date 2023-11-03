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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اوقفوا النفط والغاز.. حسن نصر الله يوجه نداءا للحكومات العربية والإسلامية

حسن نصر الله
حسن نصر الله

أكد الأمين العام لحزب الله نصر الله ان  انتصار غزة هو انتصار لكل دول المنطقة ومصلحة وطنية مصرية وأردنية وسورية ولبنانية

وأضاف نصر الله في كلمته أن العدو يتوعد لبنان وشعب  لبنان  بينما هو يغرق في رمال غزة

كما دعا نصر الله في خطابه  الدول والحكومات العربية والإسلامية ببذل جهدها لوقف العدوان على غزة مطالبا اياهم بقطع العلاقات ووقف النفط والغاز إلى إسرائيل.

وقال : المقاومة الإسلامية في العراق بدأ تتحمل مسؤوليتها وأعلنت أنها قد تدخل مرحلة جديدة و الصواريخ والمسيرات اليمنية ستصل إلى إيلات والقواعدة العسكرية الإسرائيلية

وأضاف : نحن دخلنا المعركة منذ الثامن من اكتوبر و لو نظرنا إلى ما يجري على الحدود بموضوعية سنجده مهما وكبيرا جدا
و ما يجري على جبهتنا اللبنانية غير مسبوق في تاريخ الكيان الإسرائيلي

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