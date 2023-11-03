محمد موسى: مخطط تقسيم العرب يبدأ من العراق وينتهي في مكة والمدينة

قال الإعلامي محمد موسى إن مخططات تقسيم الدول العربية لن تنجح إلا إذا تمّ إحياء مفهوم الإقليمية العربية.

وأضاف موسى في برنامجه خط أحمر أن دعوات المقاطعة العربية والمقاطعة الاقتصادية وفرض العقوبات على إسرائيل والولايات المتحدة قد منحت إشارات للشركات التابعة لهما.

وأوضح محمد موسى أن هناك مخططا يهدف إلى تغيير النظرة نحو إسرائيل من محتل إلى شريك وحكام للدول العربية الجديدة، وذلك بمشاركة اليهود في الحكم والتحكم في موارد الدول العربية المنهارة.

وأشار إلى أن المخطط يشمل إقامة مسار سياحي يسمى "مسار إبراهيم" تمهيدًا للتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، مع التأكيد على أهمية الديانات الإبراهيمية في تحقيق هذا المخطط.

وختم محمد موسى بالقول إن هذا المخطط يستهدف السيطرة على المواقع المقدسة والإسلامية في المنطقة، ويهدف إلى تغيير خريطة المنطقة لتتناسب مع مصالح إسرائيل.