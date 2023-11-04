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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أهالي المحتجزين لدى حماس يقابلون مسئول الملف بصيحات الاحتجاج

أسرى حماس
أسرى حماس

قام عدد من أهالي المختطفين في الأراضي التي احتلتها قوات الاحتلال منذ عقود بالاحتجاج على المسئول عن ملف الأسرى، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

وصل جال هيرش، المسؤول الذي عينته الحكومة الإسرائيلية مسؤولاً عن المختطفين لدى حماس، إلى خيمة يقيم فيها أهالي المختطفين في تل أبيب.


ورفض هيرش، برفقة أفراد الأمن، الإجابة على أسئلة الصحفيين.

وقد قوبل هيرش بالاحتجاجات وصيحات  ضده مثل "العار" عليك .

وقال للصحفيين الحاضرين: "هذا ليس وقت إجراء المقابلات" و"جئت إلى هنا لاحتضان العائلات". 

وأضاف لدى مغادرته المكان ردا على سؤال أحد مراسلي القناة 11 العبرية: "نحن نعمل على مدار الساعة مع أفضل العقول لإعادة الجميع إلى منازلهم".


وتنطلق اليوم السبت، مسيرات احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين لدى حركة حماس.

المختطفين الأسرى

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