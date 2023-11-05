مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: ننسق مع الشركاء لتقديم المساعدة الإنسانية لغزة

أكدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أنها بالتنسيق مع شركائها ستساهم في تقديم المساعدة الإنسانية لقطاع غزة وتعمل على تحقيق التعافي المستدام على المدى الطويل.

وأوضحت المجموعة - في بيان اليوم/ الأحد/ - أن موظفي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يساهمون من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم المساعدات، آملين بشدة في استعادة السلام والأمن بسرعة.

تضامن مع غزة

وأعربت المجموعة عن حزنها العميق للخسائر المأساوية في الأرواح والدمار والتشريد الواسع النطاق في غزة.. وتقدمت المجموعة بتعازيها وتعاطفها العميق لجميع المتضررين من الأحداث المأساوية المستمرة في غزة.

وقالت المجموعة في البيان "نتضامن مع العائلات والمجتمعات التي فقدت أحباؤها، وأفكارنا مع كل من يعاني خلال هذا الوقت العصيب".