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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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خبير يكشف مشاكل المجتمع الاسرائيلي وتقسيماته

الدكتور سعيد عكاشة
الدكتور سعيد عكاشة الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية

قال الدكتور سعيد عكاشة الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المجتمع الإسرائيلي منقسم إلى اشكيناز وهم يهود الغرب، والسفرديم يهود الشرق،  وأضاف أن يهود الغرب تعرضوا قبل هذه الأحداث لضغوط من تشدد يهود الشرق ومن التضيق عليهم مؤكدا ان  لديهم جوازات سفر غربية فلن يعودوا.

وأضاف عكاشة في مقابلة مع الاعلامية انجي انور في برنامج مصر جديدة المذاع عبر قناة etc أن يهود السفارديم لديهم طبيعة مختلفة يميلون أكثر للتدين وهؤلاء لن يرحلوا وهم الأغلبية مشيرا أن الهجرة إلى اسرائيل قلت منذ الألفية الجديدة وأن أكبر هجرة كانت في التسعينات مع سقوط الاتحاد السوفيتي.

وأشار عكاشة إلى أن هناك مشكلة اجتماعية وأنهم صاغوا تاريخهم بأنفسهم وأنهم تعرضوا للنفي وانهم صاغوا أساطير تربوا عليها أنهم مضطهدون وان الجميع يكرههم فضلا عن  تعرضهم للمحارق والهولوكست مع اعتقادهم انهم شعب فريد وشعب الله مختار.

وأكد عكاشة أن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني موجودة منذ تأسيس هذا الكيان وموجودة في مذاكرات شارون منذ الستينات.

الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الاتحاد السوفيتي الإعلامية إنجي أنور تهجير الشعب الفلسطيني سقوط الاتحاد السوفيتي قناة etc

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