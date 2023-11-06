عبر تركيا.. أمريكا توجه رسالة إلى إيران وحزب الله بشأن إسرائيل

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الإثنين،إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أرسلت رسائل إلى إيران وحزب الله عبر وسطاء إقليميين مثل تركيا.

ووفقا للصحيفة فإن مضمون الرسالة كان أن الولايات المتحدة تستعد للتدخل عسكريا في القتال ضدهما إذا شنا هجوما على إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجري اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جلانت للإطلاع على آخر المستجدات حول العمليات الإسرائيلية في غزة.

وخلال الاتصال، أكد وزير الدفاع الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الصارم بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسها.

كما شدد أوستن على أهمية حماية المدنيين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلي في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال، التزام الولايات المتحدة بردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى تصعيد هذا الصراع في المنطقة.