المفوضية الأوروبية: نبحث خيار نشر قوات دولية في غزة

أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أن نشر قوات دولية في قطاع غزة بإشراف أممي من الخيارات التي يجري بحثها.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيزيد المساعدات الإنسانية لغزة بمقدار 25 مليون يورو (26.9 مليون دولار).

وأضافت فون دير لاين في كلمة ألقتها في بروكسل، "من خلال ذلك، سيقدم الاتحاد الأوروبي إجمالًا 100 مليون يورو مساعدات إنسانية للمدنيين في غزة".

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوبًا.