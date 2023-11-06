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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية تصدر تقرير الفرص الاستثمارية في سوق الفضاء بالمملكة

هيئة الاتصالات والفضاء
هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية، تقرير الفرص الاستثمارية في سوق الفضاء في المملكة، والذي يستعرض رحلة المملكة في مجال الفضاء منذ عام 1976م، وفرص وتحديات نمو سوق الفضاء الذي يتوقع أن يشهد نموًّا متسارعًا، وكشف التقرير عن حجم سوق الفضاء في المملكة في عام 2022م والذي بلغ 400 مليون دولار.


وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، يهدف التقرير إلى إلقاء الضوء على الفرص الواعدة في قطاع الفضاء، وتنمية سوقه ورفع التنافسية فيه، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع.


وسلط التقرير الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية في سوق الفضاء بالمملكة والمتمثلة في تصنيع الأقمار الصناعية، وخدمات الإطلاق، وتطوير قطاع المحطات الأرضية في المملكة للارتقاء بمستوى البنية التحتية المستقبلية لتصبح المملكة مركزًا رائدًا على المستوى الإقليمي، إضافة إلى فرص الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ورصد الأرض من خلال بناء أنظمة محلية متكاملة وقادرة على المنافسة عالميًا وتطوير البنية التحتية للأقمار الصناعية متعددة المستشعرات، إلى جانب فرصتي علوم الفضاء والاستكشاف، ومجالات الفضاء الناشئة.


وأشار التقرير إلى ما يشهده سوق الفضاء على المستوى الدولي من حراك اقتصادي كبير بلغ حجمه 464 ملیار دولار في عام 2022م، مايمثل 0.46٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبمعدل نمو متسارع یزید عن 7٪ سنویًا، كما يتوقع أن یصل حجم اقتصاد الفضاء العالمي إلى مستوى قیاسي یبلغ 738 ملیار دولار بحلول عام 2030م، نتيجة الاستثمار الحالي للدول في القطاع والذي وصل إلى 100 مليار دولار في عام 2022م، بما يعادل أربعة أضعاف ما تم استثماره في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرین.

السعودية سوق الفضاء المملكة هيئة الاتصالات الفضاء والتقنية

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