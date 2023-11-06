جامعة حلوان تعلن تفاصيل البرامج التدريبية للطلاب بالمراكز المختلفة.. وقنديل: نعمل على إعداد طلاب مؤهلين لسوق العمل

رئيس جامعة حلوان : نعمل على إعداد طلاب مؤهلين لسوق العمل

نائب رئيس جامعة حلوان : نعمل على تطوير قدرات منتسبي الجامعات لتحقيق التنمية

جامعة حلوان تعلن تفاصيل البرامج التدريبية للطلاب بالمراكز المختلفة

تعمل جامعة حلوان على تقديم دورات تدريبية للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، من خلال مركز التطوير الوظيفي cdc ومركز اللغات بكلية الآداب والمراكز المختلفة بالجامعة ، التي تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وذلك جعلهم مؤهلين لسوق العمل.

ويقدم المركز خلال هذا الفصل الدراسي عدد من الدورات التدريبية الجديدة والمختلفة ويتم عقد ملتقيات توظيف لتأهيل الطلاب لسوق العمل ودورات لغة انجليزية، ودورات في ريادة الأعمال وفرص التقدم لمشاريع ريادة الأعمال إلى جانب عقد بعض ملتقيات للتوظيف المخصصة لبعض الكليات وورش عمل مؤهلة بحيث يستطيع الطالب كتابة وعمل سيرة ذاتية .



وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تهدف إلى إتاحة فرصة للطلاب خلال فترة دراستهم لإمدادهم بالعديد من الخبرات والمعلومات التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، وتزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل، هذا بالإضافة إلى اكتسابِ المعرفة والكفاءة والخبرات، حيث أن الدورات التدريبية التي تقدمها الجامعة للطلاب هي عبارة عن مهارات عملية ومعرفية.

ودعا رئيس جامعة حلوان الطلاب الي ضرورة التسلح بالمهارات والجدارات المختلفة حتى يكون طلاب جامعة حلوان مؤهلين لسوق العمل، فالعمل يحتاج إلى المتميزين، والجامعة مكان للعلم ولكن إلى جانب ذلك يجب متابعة الأنشطة والدورات التدريبية لتنمية العقل والفكر.

وقال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن البرامج التدريبية تلعب دوراً هامَّاً وكبيراً في تنمية المهارات لدى الأشخاص، حيث تُساعد هذه الدورات في تطوير الذات وبناء الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تحسين المستوى الوظيفي للفرد؛ كما تهدف إلى توسيع قاعدة المعرفة لدى جميع المتدرِّبين، وتعليمهم بعض المهارات الجديدة، وتطوير قدراتهم.

وأوضحت الدكتورة حنان كمال مدير المركز أن مشروع CAREERY يهدف لتحقيق إفادة الطلاب وثقل الطالب معرفيًا ومهاريًا، وإعداده لسوق العمل في ظل دور مركز التطوير الوظيفي CDC بتقديم دورات تدريبية للطلاب والخريجين ليكونوا على مستوى مناسب مع احتياجات سوق العمل، وتم بالفعل التحاق العديد من الطلاب والخريجين بكبرى الكيانات والشركات في التخصصات المختلفة.

وتابعت مدير مركز CDC، أن مشروع CAREERY يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل منها دورة مهارة البحث عن وظيفة، ودورة إدارة الذات، ودورات فرق العمل ومهارات الاتصال والتواصل، ودورات اللغة الانجليزية للعمل، و محادثة اللغة الإنجليزية للعمل، وأسس مشروعك الخاص، وذلك بصورة مجانية، وتأتي الدورات التدريبية المقدمة للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل.

و قد كشفت إدارة مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.



وأوضحت ادارة مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان أنه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، وكشفت انه يتم الاعلان عن بدء كل دورة فور اكتمال العدد.

ونوه المركز أنه يمكن التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز عبرالرابط الاتي او من خلال التوجه لمقر المركز بكلية الاداب جامعة حلوان

وكشف مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان أن هذه الدورات والبرامج التدريبية تشمل :

دورات تدريبية تأهيلية لسوق العمل

دورات تدريبية في جميع اللغات الأجنبية

دورات تدريبية فى العلوم الإنسانية بالإضافة

دورات تدريبية في اللغة العربية لغير الناطقين بها

كما كشفت إدارة المركز انه يتم تقديم العديد من الخدمات الأخرى غير الدورات التدريبية للطلاب و الباحثين وتشمل :

خدمة الترجمة المعتمدة للمستندات للغة العربية وإليها

إجراء امتحانات تحديد المستوي في اللغات الأجنبية المختلفة مثل امتحان اللغة الأكاديمي المؤهل للالتحاق بالدراسات العليا (التويفل)