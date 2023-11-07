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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتداب لجنة فنية بالمرور لكشف ملابسات حادث انقلاب أتوبيس بطريق مرسى علم

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

انتدبت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر، لجنة فنية من الإدارة العامة للمرور لفحص حادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب بطريق مرسى علم أسوان، لكشف ملابسات الحادث وتحديد الأسباب.

 

تفاصيل الواقعة   

 

كان طريق مرسي علم إدفو جنوب البحر الأحمر، شهد حادثا مأساويا، حيث لقي شخص مصرعه، وأصيب 26 آخرون في حادث انقلاب أتوبيس ركاب خاص بعمال أحد المناجم بمرسي علم.

 

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب أتوبيس ركاب، على الفور تم الدفع بـ 22 سيارة إسعاف لموقع الحادث؛ ونقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفي جراحات اليوم الواحد بمرسي علم.

 

حالة المصابين 

 

وتبين من التحقيقات الأولية أن الأتوبيس المنكوب كان قادمًا من مرسي علم لإدفو ويقل 27 راكبًا من العمال وأن الإصابات متفرقة ما بين كسور وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج.

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