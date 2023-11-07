عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 الجديدة

ميكروباص فوتون C2
ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري

تتواصل زيادات أسعار السيارات بشكل مستمر في الأسواق، نظرا لعدم توقف الأزمات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات العالمي، وهو ما أدي الي ارتفاع سعر ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري .

سعر ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري

على قد الإيد.. 5 سيارات مستعملة بـ 80 ألف جنيه

سيارات مستعملة بحالة جيدة بسعر أقل من 350 ألف جنيه

- محرك ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 :

 ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري

يحصل ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 علي قوة من محرك سعة 2250 سي سي، وينتج قوة 102 حصان، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، ويحتاج ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 الي 12 لتر من الوقد لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ويخرج عزم دوران يصل الي 193 نيوتن/متر، وبه خزان وقود يصل سعته الي 65 لتر .

- أبعاد ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 :

مقصورة  ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري

يأتي ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4840 مم، وعرض 1695 مم، وارتفاع 1980 مم، وبه قاعدة عجلات يصل طولها الي 2570 مم .

- أسعار ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 :

 ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري

الفئة الأولي والوحيدة من ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 تتوافر الآن بسعر جديد بالسوق المصري يصل الي 734 ألف جنيه، بدلا من 694 ألف جنيه .

فوتون C2 ميكروباص فوتون C2 محرك ميكروباص فوتون محرك ميكروباص فوتون C2 أسعار ميكروباص فوتون C2 موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

طيران الاحتلال يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي

السوشيال ميديا تشتعل بفيديو مثير منسوب لسهرة فتوح والزناري

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

انتقال أحمد فتوح لـ الأهلي نهاية الموسم.. معتز إينو يفجر مفاجأة

موضوعات متعلقة

سعر النترا الجمل أوتوماتيك في السوق المصري

على قد الإيد.. 5 سيارات مستعملة بـ 80 ألف جنيه

سبورتاج وتوسان أبرزها.. أسعار 5 موديلات 2024 بدون أوفر برايس

شاهد لأول مرة ظهور تويوتا كراون 2024

كيا EV9 GT-Line موديل 2024 الكهربائية

أسعار هيونداي سوناتا 2024 في السعودية

أسباب خروج الهواء البارد من تكييف السيارة الساخن في الشتاء

فورد بـ 100 ألف جنيه فقط.. تفاصيل

ترشيحاتنا

القضاة الجدد يؤدون اليمين القانونية بمجلس الدولة.. صور

لديها قنابل وليس قنبلة واحدة..خبير يوضح طرق محاكمة إسرائيل دوليا على جرائم غزة

تحقيق فرنسي في علاقة روسيا بوضع علامة نجمة داود على مبان بباريس

قرار عاجل ضد مرتضى منصور بسبب محمود الخطيب

العثور على جثة بالظهير الصحراوى في التجمع الأول | الأمن يكشف اللغز

ضم أصحاب المراكب الشراعية والقوارب غير الآلية إلى منظومة العمالة غير المنتظمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة بيومي فؤاد ومحمد سلام.. هجوم نارى ودفاع شرس.. ما مصير الكبير أوي؟

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

مأساة تضرب هوليوود.. وفاة ممثل شهير و3 من أبنائه في حادث أليم

فيديو

"جثامين تأكلها الطيور".. شهادة أطفال فلسطينيين ناجين من القصف| فيديو

انتقادات لاذعة.. نجوم هاجموا بيومي فؤاد| شاهد

سلاح فعال.. الشركات الداعمة للاحتلال تتكبد خسائر فادحة| فيديوجراف

إندونيسي لزوار أحد المولات: بطيخة لفلسطين و100 ألف روبية لإسرائيل|شاهد رد الفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ