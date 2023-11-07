أسعار ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 الجديدة

تتواصل زيادات أسعار السيارات بشكل مستمر في الأسواق، نظرا لعدم توقف الأزمات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات العالمي، وهو ما أدي الي ارتفاع سعر ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري .

سعر ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري

- محرك ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 :

ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري

يحصل ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 علي قوة من محرك سعة 2250 سي سي، وينتج قوة 102 حصان، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، ويحتاج ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 الي 12 لتر من الوقد لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ويخرج عزم دوران يصل الي 193 نيوتن/متر، وبه خزان وقود يصل سعته الي 65 لتر .

- أبعاد ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 :

مقصورة ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري

يأتي ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4840 مم، وعرض 1695 مم، وارتفاع 1980 مم، وبه قاعدة عجلات يصل طولها الي 2570 مم .

- أسعار ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 :

ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري

الفئة الأولي والوحيدة من ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 تتوافر الآن بسعر جديد بالسوق المصري يصل الي 734 ألف جنيه، بدلا من 694 ألف جنيه .