اللواء نصر سالم: مصلحة أمريكا أن تبقى إسرائيل مكروهة في المنطقة العربية

قال اللواء نصر سالم، خبير استراتيجي، إن كل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، هو مساعدة لإسرائيل للتفرغ للإبادة في الشعب الفلسطيني، وهو ما يحدث في غزة بالفعل، وسط تراخي واضح من العالم والمجتمع الدولي في واحد من المواقف المشينة أمام العالم بالكامل.

اللواء نصر سالم يوضح الاستراتيجية الأمريكية تجاه إسرائيل

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن إسرائيل بدون أمريكا لن تستطيع التواجد في المنطقة، وأمريكا لا ترغب هي الأخرى أن تتحسن علاقات إسرائيل في أمريكا، لكي يظل الكيان الصهيوني بحاجة للولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع اللواء نصر سالم، أن أمريكا ترغب في أن تظل إسرائيل مكروهة في المحيط العربي بالكامل، وليس لها إمكانية لمزاولة حياتها إلا بالاعتماد على الامريكان، لكي تظل إسرائيل هي ذراع أمريكا في المنطقة العربية، وقادرة على استغلالها بالشكل الذي تريده داخل المنطقة العربية.

واستكمل، أن ذوبان إسرائيل في المنطقة العربية يضيع الولايات المتحدة الأمريكية، ولن تستطيع أمريكا استغلالها، ولكن طالما إسرائيل مكروهة ستظل تحتاج لأمريكا، وتظل ذراع أمريكا داخل المنطقة العربية، موضحا أن أمريكا وضعت 12 مخزن طوارئ في إسرائيل لاستخدامهم حال احتياجها في المنطقة العربية.