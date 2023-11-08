بوساطة مصرية .. مساعي لوقف إطلاق النار في غزة

أعلنت مصادر مصرية مطلعة للقاهرة الإخبارية أن مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين



وقالت مصادر مصرية مطلعة للقاهرة الإخبارية أن هناك اتصالات مصرية مكثفة للتوصل إلى هدنة إنسانية فى قطاع غزة.