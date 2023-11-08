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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوساطة مصرية .. مساعي لوقف إطلاق النار في غزة

قطر
قطر

أعلنت مصادر مصرية مطلعة للقاهرة الإخبارية أن مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين


وقالت مصادر مصرية مطلعة للقاهرة الإخبارية أن هناك اتصالات مصرية مكثفة للتوصل إلى هدنة إنسانية فى قطاع غزة. 

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