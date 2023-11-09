عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار تنفيذ فعاليات دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية بمجموعة «حلايب»

صورة موضوعية
صورة موضوعية

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، تنفيذ فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية في (خماسى كرة القدم)، تحت شعار "دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية"، بمجموعة حلايب بمدينة حلايب جنوب محافظة البحر الأحمر، والذى تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ( الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، متمثلة في "الإدارة العامة للرياضة".

 

من جانبه أكد حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، أن الدورى يهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وحث المجتمع على ممارسة الرياضة ويأتي ذلك ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة، لنشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع.

 

 

والجدير بالذكر أن محافظة البحر الأحمر استطاعت تسجيل 68 فريق في خماسي كرة القدم بمدن المحافظة تم تقسيمهم على 9 مجموعات (رأس غارب - الغردقة - سفاجا - سفاجا ب - القصير - مرسي علم - الشلاتين - أبو رماد - حلايب).

محافظة البحر الاحمر الغردقة أخبار السياحة في مصر الأحداث الحالية في البحر الأحمر حلايب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية اليوم

ثمنها 40 مليون جنيه..ساعة كريستيانو رونالدو الجديدة

الغندور: تصريحات ممدوح عيد غير لائقة.. ويجب محاسبة الدخلاء على كرة القدم

موقف بيراميدز من التعاقد مع فتوح.. وحقيقة عودة مصطفى فتحي للزمالك.. فيديو

موضوعات متعلقة

شباب البحر الأحمر يشاركون في ملتقى الإسكندرية لذوي الهمم ضمن برنامج أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية

حملة لرفع الكفاءة والتوعية البيئية في منطقة الشيخ شحات بالبحر الأحمر

بدء تسليم الوحدات السكنية في عمارات الصحراوية بـ رأس غارب

رئيس مدينة رأس الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الميناء

لزيادة الوافدين.. محافظ البحر الأحمر يستقبل سفيرة إستونيا لتعزيز التعاون السياحي

تجديد الشوارع والأرصفة في رأس غارب والميناء بالبحر الأحمر

محافظة البحر الأحمر تناقش مسار الخط الثالث للقطار السريع بين قنا والغردقة

سكرتير عام البحر الأحمر يشهد ختام دورة التخطيط الاستراتيجي بالديوان العام

ترشيحاتنا

فرج عامر: أن يلعب الأهلي ناقص لاعب أفضل من إشراك موديست.. شاهد

موبايل جديد بـ 900 جنيه فقط.. لا يفوتك شراؤه

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم

أسباب غير متوقعة تسبب فقدان الشهية عند الأطفال ..تعرفي عليها

محمد عواد: الفوز على بيراميدز جاء بسبب "النوايا الصافية".. وأتمنى العودة للمنتخب

ثمنها 40 مليون جنيه..ساعة كريستيانو رونالدو الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التجار بيخزنوها|رئيس الشركة يخرج عن صمته.. وهذا موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر

دروس ما بنساها.. مقطع فيديو يثير الجدل لمجموعة من الفلسطينيين

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

ظهور نادر.. فؤاد خليل مع حفيده على سرير المرض قبل الوفاة| خاص

فيديو

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ