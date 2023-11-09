استمرار تنفيذ فعاليات دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية بمجموعة «حلايب»

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، تنفيذ فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية في (خماسى كرة القدم)، تحت شعار "دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية"، بمجموعة حلايب بمدينة حلايب جنوب محافظة البحر الأحمر، والذى تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ( الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، متمثلة في "الإدارة العامة للرياضة".

من جانبه أكد حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، أن الدورى يهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وحث المجتمع على ممارسة الرياضة ويأتي ذلك ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة، لنشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع.

والجدير بالذكر أن محافظة البحر الأحمر استطاعت تسجيل 68 فريق في خماسي كرة القدم بمدن المحافظة تم تقسيمهم على 9 مجموعات (رأس غارب - الغردقة - سفاجا - سفاجا ب - القصير - مرسي علم - الشلاتين - أبو رماد - حلايب).