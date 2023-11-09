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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القومي للمرأة ينفذ 730 زيارة خلال حملة "احميها من الختان" في سفاجا

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أعلن المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر عن استمرار نجاح فعاليات الحملة "احميها من الختان" في مدينة سفاجا خلال اليومين الثاني والثالث، حيث تم تنفيذ 730 زيارة من خلال جهود 9 ميسرات يمثلن فرع المجلس في المنطقة.

تأتي هذه الحملة في إطار التركز على مكافحة وتوعية بضرورة الحد من ظاهرة الختان ومحاربتها، مشيرين إلى أن تطبيق هذه العملية يُعتبر جريمة وأن إضفاء الطابع الطبي عليها يُشكل خطرًا. وتهدف الحملة أيضًا إلى نشر الوعي بالعقوبات القانونية التي تواجه كل من يقوم بممارسة الختان، بما في ذلك الأطباء وفرق التمريض وغيرهم من العاملين في المجال الطبي، فضلاً عن الأشخاص الذين يطلبونها أو يشجعون عليها. كما تسلط الحملة الضوء على الآثار النفسية والجسدية الخطيرة التي يتعرض لها ضحايا الختان.

من جانبها، أكدت المنظمة على استمرار جهودها في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وتعزيز الوعي بأضرارها، مؤكدة على أهمية التعاون المجتمعي والقانوني لمنع ومحاسبة كل من ينتهج هذه الأفعال الضارة.

يأتي تنظيم هذه الفعاليات والحملات الإعلامية في إطار السعي المستمر لتحقيق التغيير الإيجابي والحماية الشاملة للفتيات والنساء.

 

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