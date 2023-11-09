عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التضامن: وثيقة دعم ومساندة من نساء مصر للفلسطينيات

الدكتورة منال ماهر
الدكتورة منال ماهر جميل، مستشار وزير التضامن الإجتماعي

قالت الدكتورة منال ماهر جميل، مستشار وزير التضامن الإجتماعي، إن القضية الفلسطينية ليست كإحدى قضايا الخارجية المصرية، ولكنها قضية أمن قومي لمصر ولحدودها.

وأضافت الدكتورة منال ماهر جميل، مستشار وزير التضامن الإجتماعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن وثيقة تضامن من نساء مصر للفلسطينيات لدعمهن وسياسيا وإقتصاديا وإنسانيا، كانت تحتوي على شقين، أولهما دعم القيادة السياسية فى أن تفعل ما تراه واجبا ومناسبا خلال هذه الفترة.

وتابعت الدكتورة منال ماهر جميل، مستشار وزير التضامن الإجتماعي: “وثانيهما نحتاج لتوحيد الصف الخاص بنا فى التصدي لكل الشائعات وتقديم كل العون للسيدات الفلسطينيات، ونحن أكثر دولة قدمت مساعدات لهم عبر الإغاثة الإنسانية”.

الدكتورة منال ماهر جميل مستشار وزير التضامن الاجتماعي القضية الفلسطينية أمن قومي التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية اليوم

الغندور: تصريحات ممدوح عيد غير لائقة.. ويجب محاسبة الدخلاء على كرة القدم

ثمنها 40 مليون جنيه..ساعة كريستيانو رونالدو الجديدة

وفاة والدة زوجة العامري فاروق.. تعرف على موعد صلاة الجنازة

ترشيحاتنا

بيان عاجل من وزير الصناعة والتجارة الأردني بشأن إرسال المساعدات للضفة الغربية

وزير الصحة: بدء تنفيذ مشروع إنشاء فرع لمعهد "جوستاف روسي" العام المُقبل

التضامن: وثيقة دعم ومساندة من نساء مصر للفلسطينيات

99 مليار دولار إيرادات.. الحكومة تكشف عن أرقام ضخمة للمستثمرين بشأن الأوضاع الاقتصادية

انقرض منذ 40 ألف عام.. كيف كان شكل إنسان نياندرتال الوسيم؟ شاهد بالصور

قوات الاحتلال تجبر 20 عائلة على مغادرة منازلهم في نابلس وهدمها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التجار بيخزنوها|رئيس الشركة يخرج عن صمته.. وهذا موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر

دروس ما بنساها.. مقطع فيديو يثير الجدل لمجموعة من الفلسطينيين

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

ظهور نادر.. فؤاد خليل مع حفيده على سرير المرض قبل الوفاة| خاص

فيديو

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ