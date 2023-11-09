التضامن: وثيقة دعم ومساندة من نساء مصر للفلسطينيات

قالت الدكتورة منال ماهر جميل، مستشار وزير التضامن الإجتماعي، إن القضية الفلسطينية ليست كإحدى قضايا الخارجية المصرية، ولكنها قضية أمن قومي لمصر ولحدودها.

وأضافت الدكتورة منال ماهر جميل، مستشار وزير التضامن الإجتماعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن وثيقة تضامن من نساء مصر للفلسطينيات لدعمهن وسياسيا وإقتصاديا وإنسانيا، كانت تحتوي على شقين، أولهما دعم القيادة السياسية فى أن تفعل ما تراه واجبا ومناسبا خلال هذه الفترة.

وتابعت الدكتورة منال ماهر جميل، مستشار وزير التضامن الإجتماعي: “وثانيهما نحتاج لتوحيد الصف الخاص بنا فى التصدي لكل الشائعات وتقديم كل العون للسيدات الفلسطينيات، ونحن أكثر دولة قدمت مساعدات لهم عبر الإغاثة الإنسانية”.