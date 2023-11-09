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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب : توجيه حملة السيسي أموال الدعم الانتخابي للفلسطينيين قرار تاريخى

أمين جابر الصيرفي
أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ

ثمن النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ قرار حملة المرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسخير كل الجهود وتقديم أوجه الدعم والتمويل للحملة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ، قائلا إنه قرار تاريخى  يحسب للرئيس السيسي وحملته الانتخابية.

ونوه الصيرفي فى تصريحات صحفية له اليوم بما أعلنه المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، إنه صدر توجيه واضح من مرشحنا الرئاسي، بأنه في ظل الظروف الحالية، تقرر تسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية، وتوجيهها لخدمة القضية الفلسطينية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى دعوة حملة الرئيس السيسي الانتخابية، جميع الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعات الموجهة للحملة، أن تتبرع بها لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للفلسطينين وعلى رأسها مؤسسة "حياة كريمة" ، لافتا إلى وجود نشاطا عظيما ومنظما وسريعا من التحالف الوطنى للعمل الأهلي والتنموي، وكل مؤسسات العمل الأهلي المصري التي أطلقت قوافل مساعدات إنسانية في وقت وجيز وبكميات كبيرة جدا، نصرة لأخواننا في فلسطين.

واكد أمين جابر الصيرفي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تصرف بحكمة شديدة مع الأوضاع في غزة والتصعيد الفلسطيني وكان موقفها وطنيا ومشرفا.

ولفت إلى أن رفع الحملة العلمين المصري والفلسطيني على مقر الحملة، كتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة. يحسب لحملة الرئيس السيسي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الأشقاء الفلسطينيين قطاع غزة الدعاية الانتخابية مؤسسات العمل الأهلي المصري

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