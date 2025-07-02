قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أطباء بلا حدود: أكثر من 40 ألف نازح قسري في شمال الضفة الغربية
مصر تفوز على الجزائر في بداية مشوارها بالبطولة العربية لكرة السلة للسيدات
طقس الغد: شبورة مائية كثيفة تغطي شمال البلاد.. ورياح نشطة ببعض المناطق
حماة الوطن: تعاوننا مع الأحزاب منذ 5 سنوات لخدمة المواطن.. وتمثيل الشباب والمرأة أولوية
شاب يطعن زوجته وشقيقها ويشعل النيران في مسكن الزوجية بالقاهرة
باستثمارات 12 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يفتتح السوق الحضاري الجديد بـ سيدي خميس
تحولت أحلامهم إلى إعارات أو انتقالات باهتة.. لماذا يُطفئ الأهلي مواهبه؟
مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية
لمدة 5 مواسم.. الزمالك يُنهي صفقة أحمد شريف رسميًا مقابل 25 مليون جنيه
انتخابات مجلس الشيوخ.. 5 مرشحين فردي لحزب المؤتمر بالقاهرة بينهم سيدة
مليون و500 ألف دولار.. الأهلي يرفع قيمة عقد وسام أبوعلي ويُطالبه بالصمت لهذا السبب
جهاد حرب: 3 سيناريوهات محتملة بشأن قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد رحيل عمر الساعي.. حسم مصير 4 لاعبين في الأهلي

الاهلي
الاهلي
حمزة شعيب

بدأ النادي الأهلي خطوات جادة في هيكلة قائمة الفريق الأول استعدادًا للموسم الكروي الجديد، وسط تغييرات ملحوظة شملت عدة أسماء، كان آخرها إعارة عمر الساعي رسميًا إلى صفوف المصري البورسعيدي.

حسم مصير 4 لاعبين بالأهلي

بحسب ما أكده الإعلامي محمد سعيد، عبر قناة النادي الرسمية، فإن إدارة الأهلي تواصل حسم مصير عدد من اللاعبين الذين خرجوا من حسابات الجهاز الفني:

عمر الساعي: انتقل رسميًا إلى النادي المصري على سبيل الإعارة لمدة موسم، في محاولة لاستعادة مستواه بعد عدم حصوله على فرص كافية مع الفريق.

كريم نيدفيد: بات قريبًا من الانضمام إلى سيراميكا كليوباترا، بعد فترة طويلة من الغياب وعدم التواجد في التشكيل الأساسي.

رضا سليم: لا يزال مستقبل اللاعب المغربي معلقًا بين ناديي سيراميكا وزد، إذ يُتوقع حسم وجهته النهائية خلال أيام، خاصة بعد خروجه من قائمة الأجانب بالنادي.

أحمد رضا: يُعد الأقرب حاليًا للانضمام إلى نادي زد على سبيل الإعارة، وسط مفاوضات متقدمة لحسم الصفقة.

كريستو: لاعب الأهلي الشاب، يُحتمل عودته إلى النجم الساحلي التونسي، في ظل رغبة الأخير في استعادته خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

قائمة الراحلين عن الأهلي

وإلى جانب هؤلاء، أعلن الأهلي سابقًا عن رحيل عدد من اللاعبين بشكل نهائي أو مؤقت، شملت القائمة:

  • رامي ربيعة
  • أكرم توفيق
  • عمر الساعي
  • حمزة علاء
  • يحيى عطية الله

تدعيمات قادمة للأهلي

على الجانب الآخر، يستعد الأهلي للإعلان عن صفقات جديدة في الفترة المقبلة، خاصة في مركز الهجوم، حيث بات من المتوقع انضمام محمد شريف مجددًا للفريق، وفق ما كشفه الإعلامي أحمد شوبير.

الاهلي عمر الساعي الراحلين عن الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير دفن احمد عامر

السبب الحقيقي لتأخير دفن أحمد عامر .. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمانه داخل المسجد

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم

مخالفة مرورية

سحب رخصة القيادة من سائق السيارة في هذه الحالة بقانون المرور

أفضل عائد مقدم على الشهادات الثلاثية الثابتة

العائد الأقوى بالسوق الآن| شهادة إدخار بعائد 37.5% مقدما ولمدة 3 سنوات

500 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

500 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

قشر الليمون

موسمه بدأ وفوائده لا تعد ولا تحصى.. قشر الليمون يقوي المناعة ويخفض الكوليسترول

السكري

تمنع السرطان والسكر.. عشبة غير متوقعة تحمي من أخطر الأمراض المزمنة

الكوليسترول

يقلل الكوليسترول ويمنع السكر .. نوع بذور غير متوقع يمتلك فوائد خارق

بالصور

تصدر الترند.. أهمية تحليل الهوموسيستين

علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط

نشرة المرأة والمنوعات| الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر.. أعشاب لعلاج التوتر.. وأخطاء تجنبيها فى طهي المكرونة تساعد على رفع السكر فى الدم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

إلقاء ٥٥٠ ألفا من زريعة أسماك المبروك ببحرى أبو الأخضر بههيا ومويس بالزقازيق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل المكرونة بالجمبري.. وصفة شهية وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري

فيديو

إعلان "دقوا الشماسي"

مبلغ كبير.. إسدال الستار على قضية إعلان «دقوا الشماسي» وتعويض ورثة العندليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

المزيد