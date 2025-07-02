بعد رحيل عمر الساعي.. حسم مصير 4 لاعبين في الأهلي

بدأ النادي الأهلي خطوات جادة في هيكلة قائمة الفريق الأول استعدادًا للموسم الكروي الجديد، وسط تغييرات ملحوظة شملت عدة أسماء، كان آخرها إعارة عمر الساعي رسميًا إلى صفوف المصري البورسعيدي.

حسم مصير 4 لاعبين بالأهلي

بحسب ما أكده الإعلامي محمد سعيد، عبر قناة النادي الرسمية، فإن إدارة الأهلي تواصل حسم مصير عدد من اللاعبين الذين خرجوا من حسابات الجهاز الفني:

عمر الساعي: انتقل رسميًا إلى النادي المصري على سبيل الإعارة لمدة موسم، في محاولة لاستعادة مستواه بعد عدم حصوله على فرص كافية مع الفريق.

كريم نيدفيد: بات قريبًا من الانضمام إلى سيراميكا كليوباترا، بعد فترة طويلة من الغياب وعدم التواجد في التشكيل الأساسي.

رضا سليم: لا يزال مستقبل اللاعب المغربي معلقًا بين ناديي سيراميكا وزد، إذ يُتوقع حسم وجهته النهائية خلال أيام، خاصة بعد خروجه من قائمة الأجانب بالنادي.

أحمد رضا: يُعد الأقرب حاليًا للانضمام إلى نادي زد على سبيل الإعارة، وسط مفاوضات متقدمة لحسم الصفقة.

كريستو: لاعب الأهلي الشاب، يُحتمل عودته إلى النجم الساحلي التونسي، في ظل رغبة الأخير في استعادته خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

قائمة الراحلين عن الأهلي

وإلى جانب هؤلاء، أعلن الأهلي سابقًا عن رحيل عدد من اللاعبين بشكل نهائي أو مؤقت، شملت القائمة:

رامي ربيعة

أكرم توفيق

عمر الساعي

حمزة علاء

يحيى عطية الله

تدعيمات قادمة للأهلي

على الجانب الآخر، يستعد الأهلي للإعلان عن صفقات جديدة في الفترة المقبلة، خاصة في مركز الهجوم، حيث بات من المتوقع انضمام محمد شريف مجددًا للفريق، وفق ما كشفه الإعلامي أحمد شوبير.