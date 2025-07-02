أمير هشام يكشف تفاصيل صفقة عودة محمد شريف للأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام، تفاصيل جديدة عن صفقة عودة محمد شريف للنادي الأهلي.

وقال أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عودة محمد شريف للأهلي واللاعب ينهي الآن إجراءات العودة للفريق في صفقة انتقال حر".



وكشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تفاصيل صفقة انتقال اللاعب محمد شريف إلى النادي الأهلي: "محمد شريف فضل مستني الأهلي وكان بيأجل أي عروض تجيله عشان رغبته يرجع لبيته من تاني ...... مبروووووك محمد شريف أهلاوي".



وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "محمد شريف أهلاوي".



وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الاهلي سوف يحسم ملف صفقة محمد شريف خلال 48 ساعة، وأصبحت فرصة اللاعب كبيرة في الانتقال لصفوف القلعة الحمراء.

وقال عبر برنامجه “بلس 90” الذي يبث على قناة النهار الفضائية، إنه رغم تصريحات شريف خلال الساعات الماضية بإمكانية انتقاله لنادي آخر خارج مصر، لكن فرصة اللاعب كبيرة في العودة للأهلي.

وأضاف، أن قرار عودة محمد شريف سيحسم خلال الساعات المقبلة.