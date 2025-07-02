كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تفاصيل صفقة انتقال اللاعب محمد شريف الي النادي الأهلي .

وكتب مهيب عبد الهادي :"محمد شريف فضل مستني الأهلي وكان بيأجل أي عروض تجيله عشان رغبته يرجع لبيته من تاني ...... مبروووووك محمد شريف أهلاوي ".



و قال أحمد شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"محمد شريف اهلاوى ".



وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الاهلي سوف يحسم ملف صفقة محمد شريف خلال 48 ساعة، وأصبحت فرصة اللاعب كبيرة في الانتقال لصفوف القلعة الحمراء.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: رغم تصريحات شريف خلال الساعات الماضية بإمكانية انتقاله لنادي آخر خارج مصر، لكن فرصة اللاعب كبيرة في العودة للأهلي.

وأضاف: قرار عودة محمد شريف سوف يحسم خلال الساعات المقبلة.