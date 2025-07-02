رسميًا محمد شريف يعود للأهلي .. وتجديد الثقة في أفشة والشحات

حسم محمد يوسف، المدير الرياضي بالأهلي، إجراءات التعاقد مع محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بعد رحلة احتراف في الخليج السعودي.

ووقّع محمد شريف على عقد يربطه بالأهلي اليوم، عقب جلسة جمعته بمحمد يوسف.

وحسمت إدارة الكرة بالأهلي موقف العديد من الملفات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، عقب اجتماعين عقدهما محمود الخطيب، رئيس النادي، مع الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول، والذي لا يزال متواجدًا في القاهرة للترتيب لمعسكر الموسم الجديد.

وقال محمد يوسف، المدير الرياضي، إنه تم الاتفاق على تفاصيل المعسكر الذي سيُعقد في إسبانيا بدءًا من منتصف الشهر الجاري، إلى جانب عدد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق.

وأضاف أن النادي رفض جميع العروض التي تلقاها للتخلي عن الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، في ظل الرؤية الفنية، وبالتالي فإن اللاعب سيبقى مع الفريق.

وأوضح أن النادي تلقّى اتصالًا من النجم الساحلي بشأن استعادة لاعبهم السابق محمد الضاوي "كريستو"، وهناك اتجاه للموافقة على ذلك، ويتبقى فقط بعض الرتوش الأخيرة لإتمام رحيله عن القلعة الحمراء.

وشدد يوسف على أنه تم أيضًا توجيه الشكر للمغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر، وعدم تفعيل بند شرائه من نادي سوتشي الروسي، مع توجيه الدعوة لتكريمه على جهوده طوال الموسم.

وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو تمسّك ببقاء الثنائي حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة"، ورفض رحيلهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الحاجة إلى جهودهما.